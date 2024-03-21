Нагельсманн назвал фаворитов Евро-2024, Германия среди них

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал главных фаворитов предстоящего Евро-2024.

«Я считаю, что если ты принимаешь участие в каком-либо турнире, то должен бороться за победу. Я бы хотел выиграть турнир со сборной Германии. Фавориты мы или нет — это уже другой разговор.

У Франции сильнейшая команда, но у Англии и Испании тоже хороший подбор исполнителей. Не стоит забывать, что на Евро-2024 игры на выбывание, и форма в день матча играет ключевую роль», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Напомним, что немцы, являющиеся хозяевами турнира, сыграют в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.