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  4. Нагельсманн назвал фаворитов Евро-2024, Германия среди них
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 10:01 |
346
0

Нагельсманн назвал фаворитов Евро-2024, Германия среди них

Среди претендентов на титул привычные лица

21 марта 2024, 10:01 |
346
0
Нагельсманн назвал фаворитов Евро-2024, Германия среди них
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал главных фаворитов предстоящего Евро-2024.

«Я считаю, что если ты принимаешь участие в каком-либо турнире, то должен бороться за победу. Я бы хотел выиграть турнир со сборной Германии. Фавориты мы или нет — это уже другой разговор.

У Франции сильнейшая команда, но у Англии и Испании тоже хороший подбор исполнителей. Не стоит забывать, что на Евро-2024 игры на выбывание, и форма в день матча играет ключевую роль», — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Напомним, что немцы, являющиеся хозяевами турнира, сыграют в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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Юлиан Нагельсманн Евро-2024
Источник Bayern & Germany
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