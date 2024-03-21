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Испания
21 марта 2024, 09:15 |
493
0

В Барселоне отреагировали на слухи о переговорах с Гвардиолой и Клоппом

Также в Каталонию не переедет и Артета

21 марта 2024, 09:15 |
493
0
В Барселоне отреагировали на слухи о переговорах с Гвардиолой и Клоппом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Спортивный директор «Барселоны» Деку опроверг слухи о том, что каталонский клуб ведет переговоры с тренерами топ-клубов АПЛ.

«Очевидно, что мы по достоинству оцениваем таких топ-тренеров, как Жузеп Гвардиола, Юрген Клопп и Микель Артета, но они недоступны. С ними нет никаких переговоров, и упоминать их имена не имеет никакого смысла. Мы не ведем переговоры с каким-либо тренером», — сказал Деку в эфире Cadena SER.

Напомним, в конце января действующий главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

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Барселона назначение тренера Жузеп Гвардиола Микель Артета Юрген Клопп
Источник Cadena Ser
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