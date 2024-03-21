В Барселоне отреагировали на слухи о переговорах с Гвардиолой и Клоппом
Также в Каталонию не переедет и Артета
Спортивный директор «Барселоны» Деку опроверг слухи о том, что каталонский клуб ведет переговоры с тренерами топ-клубов АПЛ.
«Очевидно, что мы по достоинству оцениваем таких топ-тренеров, как Жузеп Гвардиола, Юрген Клопп и Микель Артета, но они недоступны. С ними нет никаких переговоров, и упоминать их имена не имеет никакого смысла. Мы не ведем переговоры с каким-либо тренером», — сказал Деку в эфире Cadena SER.
Напомним, в конце января действующий главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет клуб по окончании сезона.
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