В Барселоне отреагировали на слухи о переговорах с Гвардиолой и Клоппом

Спортивный директор «Барселоны» Деку опроверг слухи о том, что каталонский клуб ведет переговоры с тренерами топ-клубов АПЛ.

«Очевидно, что мы по достоинству оцениваем таких топ-тренеров, как Жузеп Гвардиола, Юрген Клопп и Микель Артета, но они недоступны. С ними нет никаких переговоров, и упоминать их имена не имеет никакого смысла. Мы не ведем переговоры с каким-либо тренером», — сказал Деку в эфире Cadena SER.

Напомним, в конце января действующий главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет клуб по окончании сезона.