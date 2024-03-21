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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мудрику нужно было найти команду поскромнее»
Англия
21 марта 2024, 07:52 |
755
1

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мудрику нужно было найти команду поскромнее»

Экс-игрок сборной Украины – о карьере Михаила Мудрика

21 марта 2024, 07:52 |
755
1
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мудрику нужно было найти команду поскромнее»
Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что «Челси» был неправильным выбором клуба для Михаила Мудрика:

«Я положительно отношусь к стратегии продаж «Шахтера». То, за какие деньги они продают своих игроков, – это круто. Но хочется, чтобы этот шаг был не столь высоким сразу, как у Мудрика, и не пришлось переступать через ступеньки, которые нужны для развития футболиста. Переход из «Шахтера» в «Челси» – это колоссальный шаг.

Идеальные трансферы – это переход Цыганкова и Довбика в «Жирону». Шанс заиграть в такой команде гораздо больше, и наши ребята это доказывают.

Мудрику очень сложно дается адаптация в «Челси». Ему нужно было делать не такой большой шаг из «Шахтера», а найти команду поскромнее, где он постоянно играл бы. С таким ценником от него многое ждут и эту позицию нужно приходить уже сформировавшимся игроком.

Видно, что у Мудрика есть невероятный заряд и очень мотивирован, но в то же время у него были определенные проблемы с пониманием игры. Это касается всего футбола «Челси», так что я бы здесь все не списывал на Мудрика.

У него феноменальная скорость и обводка, но есть определенные сложности с тактическими расстановками, которые нужно улучшать. Классно, что он забил «Ньюкаслу», это поможет ему психологически».

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Евгений Левченко Михаил Мудрик Челси
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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Alex196
Мудрику уже предлагали в Ковентри играть .Апл это уровень очень высокий .Но там проблема в зарплате .мудрика никто не знал и дали очень высокую зарплату 150 тысяч фунтов в неделю .В шипе таких зарплат нет да и он такогоне заслуживает .
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