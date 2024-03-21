Бавария хочет усилить нападение лидером Болоньи

Руководство «Баварии» всерьез рассматривает вариант с покупкой Джошуа Зиркзе. Нидерландский форвард является лидером «Болоньи», помогая команде бороться за зону Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что 22-летний Зиркзе находился в системе мюнхенского клуба с 2017 по 2022 год. За это время он забил за гранда немецкого футбола 4 гола в 17 матчах.

«Болонья» купила нападающего за 8,5 млн евро, но намерена продать гораздо дороже. На футболиста также нацелились «Ювентус», «Милан» и «Наполи», но немецкий клуб имеет право первоочередного выкупа.

Джошуа в 27 матчах Серии А забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает страйкера в 40 млн евро.