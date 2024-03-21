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21 марта 2024, 04:14 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 марта

Важные события во всех видах спорта

21 марта 2024, 04:14 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:23 Япония – Северная Корея

Favbet 1.02 – 15.00 – 46.00

21:45 Босния и Герцеговина – Украина

Favbet 4.00 – 3.80 – 1.99

21:45 Израиль – Исландия

Favbet 2.40 – 3.30 – 3.15

21:45 Польша – Эстония

Favbet 2.40 – 7.40 – 3.15

21:45 Португалия – Швеция

Favbet 1.38 – 5.10 – 8.80

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Источник Sport.ua
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