ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 марта

В четверг, 21 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:23 Япония – Северная Корея

1.02 – 15.00 – 46.00

21:45 Босния и Герцеговина – Украина

4.00 – 3.80 – 1.99

21:45 Израиль – Исландия

2.40 – 3.30 – 3.15

21:45 Польша – Эстония

2.40 – 7.40 – 3.15

21:45 Португалия – Швеция

1.38 – 5.10 – 8.80