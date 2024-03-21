СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 марта

В четверг, 21 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Босния и Герцеговина – Украина

4.00 – 3.50 – 1.99

21:45 Израиль – Исландия

2.40 – 3.30 – 3.15

КИБЕРСПОРТ (CS2)

14:00 NaVi – The Mongolz

1.30 – 3.33

15:00 Team Vitality – Eternal Fire

1.40 – 2.80

17:00 Team Spirit – Cloud9

1.35 – 3.05