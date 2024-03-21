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21 марта 2024, 04:02 | Обновлено 21 марта 2024, 04:03
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

21 марта 2024, 04:02 | Обновлено 21 марта 2024, 04:03
34
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Босния и Герцеговина – Украина

Ggbet 4.00 – 3.50 – 1.99

21:45 Израиль – Исландия

Ggbet 2.40 – 3.30 – 3.15

КИБЕРСПОРТ (CS2)

14:00 NaVi – The Mongolz

Ggbet 1.30 – 3.33

15:00 Team Vitality – Eternal Fire

Ggbet 1.40 – 2.80

17:00 Team Spirit – Cloud9

Ggbet 1.35 – 3.05

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Источник Sport.ua
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