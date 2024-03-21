Другие новости21 марта 2024, 04:02 | Обновлено 21 марта 2024, 04:03
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
21 марта 2024, 04:02 | Обновлено 21 марта 2024, 04:03
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В четверг, 21 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Босния и Герцеговина – Украина
21:45 Израиль – Исландия
КИБЕРСПОРТ (CS2)
14:00 NaVi – The Mongolz
15:00 Team Vitality – Eternal Fire
17:00 Team Spirit – Cloud9
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