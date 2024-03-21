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Англия
21 марта 2024, 03:59 | Обновлено 21 марта 2024, 04:04
276
0

Фернандо Торрес назвал игрока, который изменил его игру

Испанец рад снова сыграть со Стивеном Джеррардом в одной команде

21 марта 2024, 03:59 | Обновлено 21 марта 2024, 04:04
276
0
Фернандо Торрес назвал игрока, который изменил его игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Торрес

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес признался, что ему очень нравилось играть со Стивеном Джеррардом. Напомним, форвард выступал за «Ливерпуль» с 2007 по 2011 год.

«Играть со Стиви было особенным для меня. Он изменил мою игру, он сделал меня лучшим игроком. Для меня было абсолютной радостью играть рядом с ним, и я скучал по игре с ним каждый божий день с тех пор, как мы не играли вместе.

Давайте посмотрим, есть ли у нас ещё эта связь. Я уверен, что будет. У него особый пас, поэтому я буду стараться изо всех сил. Играть со Стиви на «Энфилде» — это ещё более особенное», – сказал Торрес.

23 марта легенды «Ливерпуля» сыграют товарищеский матч против легенд «Аякса».

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Фернандо Торрес Стивен Джеррард Ливерпуль товарищеские матчи
Источник Liverpool.com
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