Фернандо Торрес назвал игрока, который изменил его игру

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес признался, что ему очень нравилось играть со Стивеном Джеррардом. Напомним, форвард выступал за «Ливерпуль» с 2007 по 2011 год.

«Играть со Стиви было особенным для меня. Он изменил мою игру, он сделал меня лучшим игроком. Для меня было абсолютной радостью играть рядом с ним, и я скучал по игре с ним каждый божий день с тех пор, как мы не играли вместе.

Давайте посмотрим, есть ли у нас ещё эта связь. Я уверен, что будет. У него особый пас, поэтому я буду стараться изо всех сил. Играть со Стиви на «Энфилде» — это ещё более особенное», – сказал Торрес.

23 марта легенды «Ливерпуля» сыграют товарищеский матч против легенд «Аякса».