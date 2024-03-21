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  4. Япония – Северная Корея. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
21 марта 2024, 03:36 |
67
0

Япония – Северная Корея. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 21 марта в 12:23 по Киеву

21 марта 2024, 03:36 |
67
0
Япония – Северная Корея. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта на «Нью Нэшнл Стэдиум» пройдет матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира среди команд Азии, в котором сборная Японии встретится со сборной Северной Кореи. Поединок начнется в 12:23 по киевскому времени.

Япония

Команда должна пытаться реабилитироваться за сравнительно неудачное выступление на зимнем Кубке Азии. Синие самураи, как четырехкратный победитель, ехали на турнир в качестве одного из фаворитов, тем более что состав у них сейчас очень достойный, собравший многих игроков из ведущих европейских чемпионатов. Но, выйдя из группы и спокойно обыграв Бахрейн, уже в 1-4 сборная уступила Ирану 1-2 и выбыла из дальнейшей борьбы. Пожалуй, только предыдущие заслуги, в том числе выход на прошлом чемпионате мира из группы (там же, в Катаре) сохранил пост для опытного Мориясу. Он возвращается к квалификации на следующий мундиаль, где пока что его подопечные просто не замечали соперников. Они забили по 5 голов что Мьянме дома, что Сирии на выезде.

Северная Корея

Сборная в 2010-м году сыграла на чемпионате мира - во второй раз только в своей истории. Но в итоге в ЮАР проиграла все поединки. А новых успехов не было, разве что на Кубке Азии трижды кряду получалось сыграть, и то все неизменно заканчивалось на групповом раунде. Возможно, серию бы продлили, но, опасаясь коронавируса, команда не принимала участия ни в отборе на тот турнир, ни в квалификации на мундиаль-2022. И только сейчас Чхоллима снова играют. И даже побеждают, и как: Мьянму разгромили со счетом 6-1. Правда, при этом немного более сильная Сирия оформила с КНДР пусть и минимальную, но победу.

Статистика личных встреч

Неожиданно, но вообще-то северокорейцы удачно играют со своими соседями. И даже выиграли у них дважды в трех крайних очных противостояниях. Правда, после 2017-го сборные не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в спортсменов из КНДР. Такого соперника дома синие самураи и правда обязаны обыгрывать легко - ставим на них при форе -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,61).

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Источник Sport.ua
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