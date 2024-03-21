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  4. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Без Макуана стало труднее»
Украина. Премьер лига
21 марта 2024, 02:26 | Обновлено 21 марта 2024, 02:29
65
0

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Без Макуана стало труднее»

Нападающий житомирского клуба признал, что команда попала в черную полосу

21 марта 2024, 02:26 | Обновлено 21 марта 2024, 02:29
65
0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Без Макуана стало труднее»
ФК Полесье. Филипп Будковский

Основной форвард житомирского «Полесья» Филипп Будковский прокомментировал не самые лучшие результаты клуба. Напомним, новичок УПЛ за последние 7 матчей набрал лишь 4 очка.

– С чем вы связываете последние не очень утешительные результаты команды?

– Ну, бывают такие серии, да. Черная полоса сейчас, поэтому нам есть над чем работать, что улучшить. Надо выйти из этой полосы, и все будет нормально.

– А что именно планируете улучшать?

– Ну, мы же приходили на тренировки, улучшали то, что нам нужно. Голы нужно забивать и получать три очка для команды.

– Насколько труднее стало забивать голы, когда сломался Бени Макуана?

– Да, он один из лидеров команды. То, что он делал – многое отдавал голевых передач. В общем, стало тяжелее, но у нас есть много людей, которые могут заменить его. Для этого и сейчас пауза, чтобы мы работали над теми качествами, которых нам не хватает на футбольном поле.

– Как опытные футболисты помогают иностранным новичкам приспособиться к новой команде?

– Общаются, если что-то спрашивают, помогаем им. Мы должны им помогать, потому что они приехали в нашу страну.

– Какая общая атмосфера в команде?

– Атмосфера в целом нормальная. Только нет результата, поэтому есть над чем работать, исходить из этого положения.

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Филипп Будковский Бени Макуана Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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