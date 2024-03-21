Ювентус оштрафовал основного форварда на приличную сумму. Известна причина

Руководство «Ювентуса» приняло решение оштрафовать Душана Влаховича на 70 тысяч евро за удаление в матче с «Дженоа».

В матче Серии А нападающий туринцев получил две желтых карточки за споры с арбитром. Влаховича дисквалифицировали на один матч чемпионата – форвард не поможет коллективу в игре против «Лацио».

Согласно внутреннему регламенту, штраф для игроков в подобных случаях составляет 5% месячной зарплаты до вычета налогов.

24-летний серб в этом сезоне сыграл 25 матчей в Серии А, в которых забил 15 голов. «Ювентус» купил футболиста у «Фиорентины» в январе 2023 года. Его трансфер обошелся «бьянконери» в 83,5 млн евро.