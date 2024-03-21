Женская Лига чемпионов. ПСЖ и Барселона одержали гостевые победы
Вечером 20 марта состоялись первые поединки 1/4 финала женской ЛЧ
Вечером 20 марта состоялись первые матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов.
ПСЖ и Барселона одержали гостевые победы над Хеккеном и Бранном соответственно с одинаковым счетом 2:1.
Днем ранее Челси выиграл в гостях у Аякса (3:0), а Лион на выезде нанес поражение португальской Бенфике (2:1).
Ответные матчи стадии 1/4 финала состоятся 27 и 28 марта. Полуфиналы пройдут 20/21 и 27/28 апреля. Финал запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.
Женская Лига чемпионов
1/4 финала, первые матчи, 20 марта
Хеккен (Швеция) – ПСЖ (Франция) – 1:2
Голы: Кафаджи Роса, 42 – Гаэтино, 23, Чавинга, 74
Бранн (Норвегия) – Барселона (Испания) – 1:2
Голы: Квамме, 39 – Грэм, 9, Паральюэло, 72
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