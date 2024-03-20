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Англия
20 марта 2024, 20:23 | Обновлено 20 марта 2024, 20:36
1799
1

Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ

Клубы подозреваются в финансовых нарушениях

20 марта 2024, 20:23 | Обновлено 20 марта 2024, 20:36
1799
1
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из состава участников Английской Премьер-лиги.

Это может стать свершившимся фактом, если они будут признаны виновными в нарушении финансового фэйр-плей.

Сообщается, что осенью этого года независимая комиссия займется рассмотрением дела «Челси». «Пенсионерам» пока не предъявлено никаких обвинений, однако летом 2023 года были выявлены финансовые нарушения, совершенные еще во времена президентства Романа Абрамовича. Они заключались в том, что выплаты клуба агентам производились со счетов, которые не проходили по бухгалтерскому учету.

Что касается «Манчестер Сити», то ещев феврале 2023 года клубу было предъявлено 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей.

К клубам могут применить санкцию в виде исключения из АПЛ, если их признают виновными.

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Челси Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Sun
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