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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Миланское дерби впервые в истории пройдет в понедельник
Италия
20 марта 2024, 20:19 |
386
0

ОФИЦИАЛЬНО. Миланское дерби впервые в истории пройдет в понедельник

Все из-за участия «Милана» в Лиге Европы

20 марта 2024, 20:19 |
386
0
ОФИЦИАЛЬНО. Миланское дерби впервые в истории пройдет в понедельник
Getty Images/Global Images Ukraine

Серия А официально утвердила дату проведения предстоящего миланского дерби в рамках 33-го тура Серии А. Базовой датой матча было воскресенье, 21 апреля, однако в итоге матч приняли решение перенести на понедельник, 22 апреля. Начало – в 22:45 по Киеву.

Это связано с тем, что перед этим, в четверг, 18 апреля «Милан» в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с «Ромой».

Таким образом, дерби между «Миланом» и «Интером» впервые в истории состоится в понедельник. Это последний день недели, в который миланское дерби ранее не проводилось ни разу.

На данный момент «Интер» опережает «Милан» на 14 очков в турнирной таблице Серии А. Существует высокая вероятность того, что «Интер» оформил свое 20-е в истории чемпионство именно в матче против «Милана».

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Интер Милан Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Серия A
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