Удар по Малиновскому сотоварищи. Интер намерен ослабить Дженоа

Миланский «Интер» проявляет основательный интерес к лучшему бомбардиру «Дженоа» Альберту Гудмундссону.

За исландцем следит, впрочем, не только «Интер», представители которого уже несколько раз выходили на контакты с представителями игрока. За Гудмундссону также следит «Ювентус» и несколько клубов из АПЛ, в том числе – «Тоттенхэм».

«Нерадузрри» хотят выйти вперед в борьбе за Гудмундссона, встретившись в ближайшие недели с его агентами и представителями «Дженоа», цвета которого, напомним, защищает украинец Руслан Малиновский. Ожидается, что сумма трансфера исландца составит не менее 30 млн евро.

26-летний Альберт Гудмундссон – лучший бомбардир «Дженоа» в текущем сезоне Серии А. На его счету 10 голов и 3 ассиста в 27 матчах.