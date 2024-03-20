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Италия
20 марта 2024, 19:46 | Обновлено 20 марта 2024, 20:14
995
2

Удар по Малиновскому сотоварищи. Интер намерен ослабить Дженоа

Миланскому клубу интересен нападающий генуэзцев

20 марта 2024, 19:46 | Обновлено 20 марта 2024, 20:14
995
2
Удар по Малиновскому сотоварищи. Интер намерен ослабить Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Миланский «Интер» проявляет основательный интерес к лучшему бомбардиру «Дженоа» Альберту Гудмундссону.

За исландцем следит, впрочем, не только «Интер», представители которого уже несколько раз выходили на контакты с представителями игрока. За Гудмундссону также следит «Ювентус» и несколько клубов из АПЛ, в том числе – «Тоттенхэм».

«Нерадузрри» хотят выйти вперед в борьбе за Гудмундссона, встретившись в ближайшие недели с его агентами и представителями «Дженоа», цвета которого, напомним, защищает украинец Руслан Малиновский. Ожидается, что сумма трансфера исландца составит не менее 30 млн евро.

26-летний Альберт Гудмундссон – лучший бомбардир «Дженоа» в текущем сезоне Серии А. На его счету 10 голов и 3 ассиста в 27 матчах.

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Альберт Гудмундссон трансферы трансферы Серии A Интер Милан Дженоа Руслан Малиновский
Источник La Gazzetta dello Sport
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Boodya
Що то написано в заголовку?😂😂
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