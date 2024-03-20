ВИДЕО. Звездный одноклубник Зинченко создал уникальный соус

Хавбек лондонского «Арсенала» Букайо Сака решил на время сменить бутсы на фартух, а футбольное поле – на профессиональную кухню.

Английские СМИ сообщают, что футболист совместно с популярной в Англии сетью фастфуда создал уникальный соус. Его вкус описывают как среднеострый, сладкий с огненной ноткой, что делает его уникальным. В его состав Букайо добавил дымчатый барбекю и томатный соус – свои любимые вкусы.

Правда, спешим разочаровать фанатов «Арсенала» и лично Сака по всему миру – чтобы попробовать его творение, придется ехать в Англию, потому что в других странах оно продаваться не будет.