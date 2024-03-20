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  4. ВИДЕО. Звездный одноклубник Зинченко создал уникальный соус
Англия
20 марта 2024, 19:23 |
149
0

ВИДЕО. Звездный одноклубник Зинченко создал уникальный соус

Букайо Сака попробовал себя в кулинарном деле

20 марта 2024, 19:23 |
149
0
ВИДЕО. Звездный одноклубник Зинченко создал уникальный соус
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Хавбек лондонского «Арсенала» Букайо Сака решил на время сменить бутсы на фартух, а футбольное поле – на профессиональную кухню.

Английские СМИ сообщают, что футболист совместно с популярной в Англии сетью фастфуда создал уникальный соус. Его вкус описывают как среднеострый, сладкий с огненной ноткой, что делает его уникальным. В его состав Букайо добавил дымчатый барбекю и томатный соус – свои любимые вкусы.

Правда, спешим разочаровать фанатов «Арсенала» и лично Сака по всему миру – чтобы попробовать его творение, придется ехать в Англию, потому что в других странах оно продаваться не будет.

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Букайо Сака Арсенал Лондон Английская Премьер-лига lifestyle
Источник Daily Star
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