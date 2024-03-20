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Чемпионат Европы
20 марта 2024, 19:35 | Обновлено 20 марта 2024, 20:50
3130
0

Букмекеры выставили актуальные котировки на матч сборной Украины с Боснией

Поединок плей-офф Евро-2024 состоится 21 марта в 21:45 по Киеву

20 марта 2024, 19:35 | Обновлено 20 марта 2024, 20:50
3130
0
Букмекеры выставили актуальные котировки на матч сборной Украины с Боснией
УАФ

21 марта сборная Украины по футболу проведет поединок плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница. Время начала игры – 21:45 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на этот матч. На победу «сине-желтых» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, а на проход в финал отбора к чемпионату Европы – 1.50.

Ничья по итогам 90 минут оценивается в 3.60. На успех Боснии и Герцеговины в основное время котировки составляют 3.90, на проход – 2.79.

Сразу же после жеребьевки плей-офф (23 ноября) шансы Украины расценивались выше: 1.95 – в основное время, 1.44 – на проход.

Основные котировки на матч плей-офф Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина:

  • Победа Украины в основное время – 2.05
  • Ничья – 3.60
  • Победа Боснии и Герцеговины в основное время – 3.90
  • Проход Украины в финал плей-офф – 1.50
  • Проход Боснии и Герцеговины в финал плей-офф – 2.79
Все коэффициенты

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Источник Sport.ua
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