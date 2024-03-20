Букмекеры выставили актуальные котировки на матч сборной Украины с Боснией

21 марта сборная Украины по футболу проведет поединок плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница. Время начала игры – 21:45 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на этот матч. На победу «сине-желтых» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, а на проход в финал отбора к чемпионату Европы – 1.50.

Ничья по итогам 90 минут оценивается в 3.60. На успех Боснии и Герцеговины в основное время котировки составляют 3.90, на проход – 2.79.

Сразу же после жеребьевки плей-офф (23 ноября) шансы Украины расценивались выше: 1.95 – в основное время, 1.44 – на проход.

Основные котировки на матч плей-офф Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина: