Букмекеры выставили актуальные котировки на матч сборной Украины с Боснией
Поединок плей-офф Евро-2024 состоится 21 марта в 21:45 по Киеву
21 марта сборная Украины по футболу проведет поединок плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница. Время начала игры – 21:45 по Киеву.
Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на этот матч. На победу «сине-желтых» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, а на проход в финал отбора к чемпионату Европы – 1.50.
Ничья по итогам 90 минут оценивается в 3.60. На успех Боснии и Герцеговины в основное время котировки составляют 3.90, на проход – 2.79.
Сразу же после жеребьевки плей-офф (23 ноября) шансы Украины расценивались выше: 1.95 – в основное время, 1.44 – на проход.
Основные котировки на матч плей-офф Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина:
- Победа Украины в основное время – 2.05
- Ничья – 3.60
- Победа Боснии и Герцеговины в основное время – 3.90
- Проход Украины в финал плей-офф – 1.50
- Проход Боснии и Герцеговины в финал плей-офф – 2.79
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