Лидер Манчестер Юнайтед назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не постеснялся высоко оценить тренерские качества наставника принципиального соперника «красных дьяволов», «Манчестер Сити», испанца Жузепа Гвардиолы.

«Жузеп Гвардиола – лучший тренер в мире. Он навсегда изменил футбол. Его влияние повсюду, каждый хочет быть похожим на него. С другой стороны, Юрген Клопп выиграл меньше титулов, но я отношусь с уважением к его страсти, и тому, как он произвел революцию в «Ливерпуле», – разоткровенничался Бруну в интервью изданию A Bola.

Отметим, что «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» ведут борьбу за чемпионство в АПЛ, а вот «Манчестер Юнайтед» безнадежно отстает от тройки лидеров.