Лидер Манчестер Юнайтед назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире
И не страшно, что испанец возглавляет принципиальных соперников «красных дьяволов»
Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не постеснялся высоко оценить тренерские качества наставника принципиального соперника «красных дьяволов», «Манчестер Сити», испанца Жузепа Гвардиолы.
«Жузеп Гвардиола – лучший тренер в мире. Он навсегда изменил футбол. Его влияние повсюду, каждый хочет быть похожим на него. С другой стороны, Юрген Клопп выиграл меньше титулов, но я отношусь с уважением к его страсти, и тому, как он произвел революцию в «Ливерпуле», – разоткровенничался Бруну в интервью изданию A Bola.
Отметим, что «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» ведут борьбу за чемпионство в АПЛ, а вот «Манчестер Юнайтед» безнадежно отстает от тройки лидеров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Косплей на Евгения получился не таким смешным, но все равно вышло забавно
Тайсон высказался о следующем бое с Александром