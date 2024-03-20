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Англия
20 марта 2024, 18:16 |
660
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Лидер Манчестер Юнайтед назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

И не страшно, что испанец возглавляет принципиальных соперников «красных дьяволов»

20 марта 2024, 18:16 |
660
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Лидер Манчестер Юнайтед назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Бруну Фернандеш

Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не постеснялся высоко оценить тренерские качества наставника принципиального соперника «красных дьяволов», «Манчестер Сити», испанца Жузепа Гвардиолы.

«Жузеп Гвардиола – лучший тренер в мире. Он навсегда изменил футбол. Его влияние повсюду, каждый хочет быть похожим на него. С другой стороны, Юрген Клопп выиграл меньше титулов, но я отношусь с уважением к его страсти, и тому, как он произвел революцию в «Ливерпуле», – разоткровенничался Бруну в интервью изданию A Bola.

Отметим, что «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» ведут борьбу за чемпионство в АПЛ, а вот «Манчестер Юнайтед» безнадежно отстает от тройки лидеров.

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Бруну Фернандеш Жузеп Гвардиола лучший тренер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Источник Daily Mail
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