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20 марта 2024, 17:45 |
148
0

Завершивший карьеру Азар рассказал, хочет ли стать тренером

Бельгиец еще не определился со своими планами

20 марта 2024, 17:45 |
148
0
Завершивший карьеру Азар рассказал, хочет ли стать тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Бывший игрок сборной Бельгии Эден Азар рассказал, видит ли он себя тренером в будущем. Напомним, 33-летний футболист завершил карьеру игрока.

«Я не знаю, что будет дальше. Не думаю, что буду профессионально тренировать. Но думаю, что смогу тренировать молодежные команды. У меня есть дети, и я хочу научить их играть в футбол», — цитирует Азара Evening Standard.

Отметим, что на протяжении карьеры Эден Азар играл за французский «Лилль», лондонский «Челси» и мадридский «Реал». На его счету 623 матча за клубную карьеру, 167 голов и 157 результативных передач.

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Эден Азар завершение карьеры сборная Бельгии по футболу
Источник Evening Standard
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