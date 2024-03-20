Завершивший карьеру Азар рассказал, хочет ли стать тренером

Бывший игрок сборной Бельгии Эден Азар рассказал, видит ли он себя тренером в будущем. Напомним, 33-летний футболист завершил карьеру игрока.

«Я не знаю, что будет дальше. Не думаю, что буду профессионально тренировать. Но думаю, что смогу тренировать молодежные команды. У меня есть дети, и я хочу научить их играть в футбол», — цитирует Азара Evening Standard.

Отметим, что на протяжении карьеры Эден Азар играл за французский «Лилль», лондонский «Челси» и мадридский «Реал». На его счету 623 матча за клубную карьеру, 167 голов и 157 результативных передач.