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  4. Левандовски или Винисиус? В Ла Лиге назвали номинантов на игрока марта
Испания
20 марта 2024, 17:40 | Обновлено 20 марта 2024, 17:43
49
0

Левандовски или Винисиус? В Ла Лиге назвали номинантов на игрока марта

На признание пять претендентов

20 марта 2024, 17:40 | Обновлено 20 марта 2024, 17:43
49
0
Левандовски или Винисиус? В Ла Лиге назвали номинантов на игрока марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Ла Лига огласила имена футболистов, которые поборются за титул лучшего игрока марта в высшем дивизионе чемпионата Испании.

На приз претендуют пять игроков:

  • Роберт Левандовски («Барселона») – гол и три ассиста в трех матчах (две победы и ничья);
  • Винисиус Жуниор («Реал») – пять голов в трех матчах (две победы и ничья);
  • Браис Мендес («Реал Сосьедад») – гол и два ассиста в 3 матчах (две победы и поражение);
  • Александер Серлот («Вильярреал») – 4 гола и 1 ассист в 3 матчах (три победы);
  • Горка Гурусета («Атлетик») – 3 гола в 3 матчах (две победы и ничья).

В таблице чемпионата Испании лидирует «Реал» Мадрид, у которого 72 очка. В топ-3 также входят «Барселона» (64 пункта) и «Жирона» (62 пункта).

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роберт Левандовски Винисиус Жуниор Браис Мендес Александер Серлот Горка Гурусета
Источник Sport.ua
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