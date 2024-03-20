Испания20 марта 2024, 17:40 | Обновлено 20 марта 2024, 17:43
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Левандовски или Винисиус? В Ла Лиге назвали номинантов на игрока марта
На признание пять претендентов
20 марта 2024, 17:40 | Обновлено 20 марта 2024, 17:43
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Ла Лига огласила имена футболистов, которые поборются за титул лучшего игрока марта в высшем дивизионе чемпионата Испании.
На приз претендуют пять игроков:
- Роберт Левандовски («Барселона») – гол и три ассиста в трех матчах (две победы и ничья);
- Винисиус Жуниор («Реал») – пять голов в трех матчах (две победы и ничья);
- Браис Мендес («Реал Сосьедад») – гол и два ассиста в 3 матчах (две победы и поражение);
- Александер Серлот («Вильярреал») – 4 гола и 1 ассист в 3 матчах (три победы);
- Горка Гурусета («Атлетик») – 3 гола в 3 матчах (две победы и ничья).
В таблице чемпионата Испании лидирует «Реал» Мадрид, у которого 72 очка. В топ-3 также входят «Барселона» (64 пункта) и «Жирона» (62 пункта).
👀 ¡Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de marzo en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) March 20, 2024
🌟 @lewy_official
🌟 @vinijr
🌟 Brais Méndez
🌟 @Asorloth
🌟 @GorkaGuru9#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA
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