Левандовски или Винисиус? В Ла Лиге назвали номинантов на игрока марта

Ла Лига огласила имена футболистов, которые поборются за титул лучшего игрока марта в высшем дивизионе чемпионата Испании.

На приз претендуют пять игроков:

Роберт Левандовски («Барселона») – гол и три ассиста в трех матчах (две победы и ничья);

Винисиус Жуниор («Реал») – пять голов в трех матчах (две победы и ничья);

Браис Мендес («Реал Сосьедад») – гол и два ассиста в 3 матчах (две победы и поражение);

Александер Серлот («Вильярреал») – 4 гола и 1 ассист в 3 матчах (три победы);

Горка Гурусета («Атлетик») – 3 гола в 3 матчах (две победы и ничья).

В таблице чемпионата Испании лидирует «Реал» Мадрид, у которого 72 очка. В топ-3 также входят «Барселона» (64 пункта) и «Жирона» (62 пункта).