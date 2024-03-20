Олимпийская сборная Украины U-23 проводит товарищеский матч против команды Японии U-23.

Игра пройдет в японском городе Фукуока. Начало поединка – 25 марта в 12:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С 18 марта команда U-23 под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед.

Украинская команда готовится к стартам в футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже.

Япония U-23 – Украина U-23. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE

Плейер будет добавлен перед началом встречи.

Состав олимпийской сборной Украины U-23

Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Антон Боль («Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык («РУх» Львов), Максим Дячук («Динамо» Киев), Андрей Булеза («Карпаты» Львов), Александр Мартынюк («Александрия»), Егор Маценко («Шленск», Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан), Иван Желизко («Лехия», Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – «Александрия»), Александр Назаренко («Полесье» Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба – Рух Львов), Алексей Кащук (Шахтер Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).