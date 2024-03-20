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Англия
20 марта 2024, 17:36 |
371
0

Манчестер Юнайтед не предлагает новый контракт звездному защитнику

Соглашение Рафаэля Варана с «красными дьяволами» истекает через три месяца

20 марта 2024, 17:36 |
371
0
Манчестер Юнайтед не предлагает новый контракт звездному защитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Руководство «Манчестер Юнайтед» не спешит продлевать контракт с защитником Рафаэлем Вараном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, представители манкунианского клуба даже не предлагали 30-летнему французу новое соглашение. Контракт Варана истекает через три месяца.

В нынешнем сезоне Рафаэль Варан принял участие в 19 матчах АПЛ и забил 1 гол.

Отметим, что французский защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, куда перешел из мадридского «Реала» за 40 миллионов евро.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед продление контракта Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
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