Манчестер Юнайтед не предлагает новый контракт звездному защитнику
Соглашение Рафаэля Варана с «красными дьяволами» истекает через три месяца
Руководство «Манчестер Юнайтед» не спешит продлевать контракт с защитником Рафаэлем Вараном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Согласно информации источника, представители манкунианского клуба даже не предлагали 30-летнему французу новое соглашение. Контракт Варана истекает через три месяца.
В нынешнем сезоне Рафаэль Варан принял участие в 19 матчах АПЛ и забил 1 гол.
Отметим, что французский защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, куда перешел из мадридского «Реала» за 40 миллионов евро.
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