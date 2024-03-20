Манчестер Юнайтед не предлагает новый контракт звездному защитнику

Руководство «Манчестер Юнайтед» не спешит продлевать контракт с защитником Рафаэлем Вараном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, представители манкунианского клуба даже не предлагали 30-летнему французу новое соглашение. Контракт Варана истекает через три месяца.

В нынешнем сезоне Рафаэль Варан принял участие в 19 матчах АПЛ и забил 1 гол.

Отметим, что французский защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, куда перешел из мадридского «Реала» за 40 миллионов евро.