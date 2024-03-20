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Испания
20 марта 2024, 17:26 |
328
0

Депай может покинуть Атлетико и оказаться в другом клубе Ла Лиги

Полузащитник не устраивает главного тренера «матрасников»

20 марта 2024, 17:26 |
328
0
Депай может покинуть Атлетико и оказаться в другом клубе Ла Лиги
ФК Атлетико. Мемфис Депай

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай может покинуть мадридский клуб ближайшим летом.

Как сообщает TodoFichajes, 30-летний игрок сборной Нидерландов не устраивает главного тренера Диего Симеоне и может продолжить карьеру в «Севилье», которая видит в Депае замену собирающемуся покинуть команду Юссефу Эн-Несери.

Отмечается, что сам футболист в данный момент решает, остаться ли ему в Испании или же вернуться в «Лион», за который он выступал в прошлом.

В текущем сезоне Депай забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

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Мемфис Депай Атлетико Мадрид Севилья трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Todofichajes.com
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