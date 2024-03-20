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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 17:50 | Обновлено 20 марта 2024, 17:51
358
0

Источник: защитник Руха заинтересовал клубы топ-чемпионатов

Виталий Роман может оказаться в Бундеслиге и Чемпионшипе

20 марта 2024, 17:50 | Обновлено 20 марта 2024, 17:51
358
0
Источник: защитник Руха заинтересовал клубы топ-чемпионатов
ФК Рух. Виталий Роман

Украинским защитником львовского «Руха» Виталием Романом интересуются клубы немецкой Бундеслиги, английского Чемпионшипа, а также чемпионатов Бельгии и Нидерландов, сообщает издание Футбол24.

Интересно, что контракт игрока действует до 31 декабря 2024 года, то есть уже летом он мог бы подписать преконтракт с любой командой. Однако сейчас «Рух» активно работает над подписанием нового договора с 20-летним футболистом.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Виталий Роман провел 20 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Шахтер» интересуются Богданом Слюбиком.

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Виталий Роман Рух Львов трансферы трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ Чемпионшип чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Бельгии по футболу
Источник Футбол 24
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