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20 марта 2024, 16:25 | Обновлено 20 марта 2024, 16:26
507
0

ВИДЕО. Пономаренко ударом издалека удвоил преимущество сборной Украины U-19

Форвард «Динамо» отличился в начале второго тайма

20 марта 2024, 16:25 | Обновлено 20 марта 2024, 16:26
507
0
ВИДЕО. Пономаренко ударом издалека удвоил преимущество сборной Украины U-19

Сегодня, 20 марта 2024 года, проходит матч отбора к Евро-2024 U-19 между юношескими командами Северной Македонии и Украины. По состоянию на 65-ю минуту поединка счет 2:0 в пользу «сине-желтых».

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В начале второго тайма нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко дальним ударом забил второй гол в ворота македонцев. Перед ударом юный футболист эффектно обыграл соперника.

ВИДЕО. Пономаренко ударом издали удвоил преимущество сборной Украины U-19

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Источник Sport.ua
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