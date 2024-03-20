Молодежные турниры20 марта 2024, 16:25 | Обновлено 20 марта 2024, 16:26
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ВИДЕО. Пономаренко ударом издалека удвоил преимущество сборной Украины U-19
Форвард «Динамо» отличился в начале второго тайма
20 марта 2024, 16:25 | Обновлено 20 марта 2024, 16:26
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Сегодня, 20 марта 2024 года, проходит матч отбора к Евро-2024 U-19 между юношескими командами Северной Македонии и Украины. По состоянию на 65-ю минуту поединка счет 2:0 в пользу «сине-желтых».
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В начале второго тайма нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко дальним ударом забил второй гол в ворота македонцев. Перед ударом юный футболист эффектно обыграл соперника.
ВИДЕО. Пономаренко ударом издали удвоил преимущество сборной Украины U-19
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