Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РИШАРЛИСОН: «Помощь психолога спасла мне жизнь. Я был на самом дне»
Другие новости
20 марта 2024, 16:09 |
213
0

РИШАРЛИСОН: «Помощь психолога спасла мне жизнь. Я был на самом дне»

В сборной Бразилии появился новый штатный сотрудник

20 марта 2024, 16:09 |
213
0
РИШАРЛИСОН: «Помощь психолога спасла мне жизнь. Я был на самом дне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон поддержал решение Федерации футбола родной страны нанять психолога для национальной команды.

«Для сборной очень важно иметь психолога, который будет помогать игрокам. Только мы знаем, какое давление испытываем на поле и за его пределами, где лично я страдал еще сильнее.

Это важно, чтобы был психолог. Мы знаем о существовании предубеждения, когда кто-то говорит, что ищет помощи. Оно было у меня самого, но теперь уже нет. Как игрок национальной сборной я советую людям обращаться за помощью, потому что мне это спасло жизнь. Я был на самом дне», — приводит слова Ришарлисона ESPN Brasil.

Отметим, что в сентябре 2023 года Ришарлисон «поклялся» проконсультироваться с психологом после того, как почти год не мог обрести прежнюю игровую форму в клубе и сборной. Он расплакался, когда его заменили во время победы Бразилии над Боливией (5:1) в квалификации чемпионата мира. Однако с тех пор форма нападающего улучшилась – в частности, в последних 11 матчах АПЛ бразилец забил 9 мячей.

По теме:
18-летний вундеркинд МЮ получил дебютный вызов в сборную Англии
Шахтер не договорился с Тоттенхэмом о компенсации за Соломона. Будет суд?
Фулхэм сенсационно деклассировал Тоттенхэм в лондонском дерби
Ришарлисон сборная Бразилии по футболу Тоттенхэм
Источник ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю
Футбол | 20 марта 2024, 14:24 1
Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю
Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю

О Владимире Шепелеве у Александра спрашивал Микель Артета

Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Футбол | 20 марта 2024, 08:42 5
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона

Украинский вратарь пожелал бельгийцу скорейшего восстановления

Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Футбол | 19.03.2024, 18:40
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Футбол | 20.03.2024, 07:12
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
ЛЕОНЕНКО: «Яремчук забил Реалу? И что теперь, жизнь удалась?»
Футбол | 20.03.2024, 13:17
ЛЕОНЕНКО: «Яремчук забил Реалу? И что теперь, жизнь удалась?»
ЛЕОНЕНКО: «Яремчук забил Реалу? И что теперь, жизнь удалась?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
19.03.2024, 08:05 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 19
Теннис
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
20.03.2024, 00:03 5
Футбол
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
19.03.2024, 17:29 21
Футбол
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
19.03.2024, 07:05 14
Футбол
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
19.03.2024, 12:35 4
Футбол
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем