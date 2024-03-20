РИШАРЛИСОН: «Помощь психолога спасла мне жизнь. Я был на самом дне»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон поддержал решение Федерации футбола родной страны нанять психолога для национальной команды.

«Для сборной очень важно иметь психолога, который будет помогать игрокам. Только мы знаем, какое давление испытываем на поле и за его пределами, где лично я страдал еще сильнее.

Это важно, чтобы был психолог. Мы знаем о существовании предубеждения, когда кто-то говорит, что ищет помощи. Оно было у меня самого, но теперь уже нет. Как игрок национальной сборной я советую людям обращаться за помощью, потому что мне это спасло жизнь. Я был на самом дне», — приводит слова Ришарлисона ESPN Brasil.

Отметим, что в сентябре 2023 года Ришарлисон «поклялся» проконсультироваться с психологом после того, как почти год не мог обрести прежнюю игровую форму в клубе и сборной. Он расплакался, когда его заменили во время победы Бразилии над Боливией (5:1) в квалификации чемпионата мира. Однако с тех пор форма нападающего улучшилась – в частности, в последних 11 матчах АПЛ бразилец забил 9 мячей.