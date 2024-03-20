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20 марта 2024, 16:33 | Обновлено 20 марта 2024, 16:34
564
0

ВИДЕО. Лунин основной кипер Реала, Кейн в погоне за Золотой Бутсой

Смотрите выпуск новостей от Sport.ua

20 марта 2024, 16:33 | Обновлено 20 марта 2024, 16:34
564
0
ВИДЕО. Лунин основной кипер Реала, Кейн в погоне за Золотой Бутсой

В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта. Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке, скауты «Манчестер Сити» будут просматривать вратаря сборной Украины, Гарри Кейн опережает Килиана Мбаппе, скауты «Ювентуса» будут просматривать игрока «Шахтера».

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Андрей Лунин Тибо Куртуа видео видеоновости Реал Мадрид Давид Фесюк Манчестер Сити Гарри Кейн Килиан Мбаппе Ювентус Даниил Сикан
Источник Sport.ua
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