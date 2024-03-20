ВИДЕО. Лунин основной кипер Реала, Кейн в погоне за Золотой Бутсой

В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта. Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке, скауты «Манчестер Сити» будут просматривать вратаря сборной Украины, Гарри Кейн опережает Килиана Мбаппе, скауты «Ювентуса» будут просматривать игрока «Шахтера».