Другие новости20 марта 2024, 16:33 | Обновлено 20 марта 2024, 16:34
564
0
ВИДЕО. Лунин основной кипер Реала, Кейн в погоне за Золотой Бутсой
Смотрите выпуск новостей от Sport.ua
20 марта 2024, 16:33 | Обновлено 20 марта 2024, 16:34
564
0
В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта. Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке, скауты «Манчестер Сити» будут просматривать вратаря сборной Украины, Гарри Кейн опережает Килиана Мбаппе, скауты «Ювентуса» будут просматривать игрока «Шахтера».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 марта 2024, 20:31 1
Дарья Сэвилл выиграла у Чжан Шуай, китаянка уступила в 19-м матче подряд
Футбол | 20 марта 2024, 00:03 5
Известный специалист заинтересовал житомирское «Полесье»
Футбол | 20.03.2024, 12:33
Футбол | 20.03.2024, 16:57
Теннис | 20.03.2024, 01:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.03.2024, 08:05 4
19.03.2024, 12:35 4
19.03.2024, 07:39
20.03.2024, 07:12 4
19.03.2024, 09:31 5
19.03.2024, 16:18 21
19.03.2024, 18:51 39