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Молодежные турниры
20 марта 2024, 16:03 |
1340
1

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Кревсун вывел Украину вперед в игре с македонцами

Полузащитник дортмундской «Боруссии» забил на 45+1 минуте

20 марта 2024, 16:03 |
1340
1
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Кревсун вывел Украину вперед в игре с македонцами

Сегодня, 20 марта 2024 года, проходит матч отбора к Евро-2024 U-19 между юношескими командами Северной Македонии и Украины. После первого тайма счет 1:0 в пользу «сине-желтых».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил полузащитник дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун. На 45+1 минуте он удачно подхватил мяч на линии штрафной площадки и слета пробил в ближний угол ворот. Вратарь не успел среагировать на мощный удар.

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Кревсун вывел Украину вперед в игре с македонцами

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Источник Sport.ua
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ALKOSruLKA
Це той пацик забив, якого попередні фізруки ігнорили?
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