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Украина. Первая лига
20 марта 2024, 15:43 |
336
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Микитин рассказал, почему покинул Металлург

У запорожцев серьезные финансовые проблемы

20 марта 2024, 15:43 |
336
0
Микитин рассказал, почему покинул Металлург
ФК Металлург. Владимир Микитин

Владимир Микитин, который с 2020 года возглавлял перволиговый запорожский «Металлург», эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему покинул команду:

– Считаю, что сделал свой вклад, чтобы «Металлург» был боеспособной командой, чтобы с ним считались. И мне было больно наблюдать, как в последнее время буквально на глазах разваливается некогда грозный «Металлург».

Не хочу участвовать в этом разрушительном процессе. Судите сами. Лишь во время недавнего трансферного «окна» запорожскую команду покинули 17 (!) футболистов. Сейчас костяк «Металлурга» составляет группа игроков, прошлой осенью выступавшая за вторую клубную команду, которая отставала во Второй лиге, остальные – юные воспитанники Академии без опыта выступлений среди мастеров.

Не хочу загадывать, но «Металлургу» трудно будет избежать понижения в классе. Тем более, для того, чтобы проводить в Умани домашние календарные поединки, придется преодолевать около 500 километров в одну сторону, а через какой-то день после возвращения домой, отправляться еще дальше – в одну из западных областей Украины для очередного поединка. Такая будет автобусная жизнь и о каком-то полноценном тренировочном и восстановительном процессе не может быть и речи.

Сейчас «Металлург» лидирует в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.

Ранее мы сообщали, что запорожский клуб назначил наставником команды брата скандального игрока.

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Владимир Микитин Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд финансы
Источник Sport.ua
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