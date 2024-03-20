Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, чем Таловеров заслужил вызов в сборную»
Чемпионат Европы
20 марта 2024, 17:03 |
1411
2

Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, чем Таловеров заслужил вызов в сборную»

Украинский тренер считает, что защитник ЛАСКа еще не готов к уровню национальной команды

20 марта 2024, 17:03 |
1411
2
Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, чем Таловеров заслужил вызов в сборную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Олег Федорчук считает, что защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров еще не готов к уровню национальной сборной Украины.

– Вы кем-то удивлены среди вызванных игроков в защитную линию?

– Абсолютно нет, разве что немного Таловеровым. Его, наверное, вызвали на перспективу. Ребров – долгосрочный тренер сборной и уже думает наперед. Хотя, у Реброва не очень-то большой выбор. У нас есть только три источника вызова игроков: легионеры, «Динамо» и «Шахтер».

– Кто из защитников, кроме Бескоровайного, близок к сборной?

– Только Бескоровайный и Сваток, я больше никого не вижу. Против Италии Сваток был одним из лучших игроков нашей сборной. Его сначала никто не рассматривал, а потом пригласили на ключевую игру, и человек не подвел. Нельзя после такой игры не приглашать футболиста. Если бы не травма, Ребров бы его точно вызвал. Вероятнее всего, вместо Таловерова. Я вообще не понимаю, чем Таловеров заслужил вызов в сборную. Ну и что, что он основной в ЛАСКе?

Ранее Олег Федорчук назвал условие, при котором Ярослав Ракицкий может вернуться в сборную Украины.

По теме:
Хавбек сборной Боснии и Герцеговины: «Можем победить Украину»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «Важно быть готовыми к любому сценарию»
Эксперт рассказал, как Ракицкий может вернуться в сборную Украины
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Олег Федорчук сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Максим Таловеров Александр Сваток Даниил Бескоровайный
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Футбол | 20 марта 2024, 07:12 4
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет

Бельгийский вратарь выбыл до конца сезона

ЛЕОНЕНКО: «Если бы я не забивал, как Довбик, то Суркис вывез бы меня в лес»
Футбол | 20 марта 2024, 11:29 21
ЛЕОНЕНКО: «Если бы я не забивал, как Довбик, то Суркис вывез бы меня в лес»
ЛЕОНЕНКО: «Если бы я не забивал, как Довбик, то Суркис вывез бы меня в лес»

Экс-игрок «Динамо» высказался о безголевой серии Артема

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 20.03.2024, 02:07
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Кревсун вывел Украину вперед в игре с македонцами
Футбол | 20.03.2024, 16:03
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Кревсун вывел Украину вперед в игре с македонцами
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Кревсун вывел Украину вперед в игре с македонцами
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Футбол | 19.03.2024, 18:51
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
А матвиенко и бондарь есть ?
Ответить
+1
Умник
Да он основной в Ласке
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
19.03.2024, 09:27 12
Теннис
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
19.03.2024, 12:35 4
Футбол
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
19.03.2024, 08:05 4
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
19.03.2024, 23:23 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
19.03.2024, 18:40 4
Футбол
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
19.03.2024, 09:31 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем