Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, чем Таловеров заслужил вызов в сборную»

Олег Федорчук считает, что защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров еще не готов к уровню национальной сборной Украины.

– Вы кем-то удивлены среди вызванных игроков в защитную линию?

– Абсолютно нет, разве что немного Таловеровым. Его, наверное, вызвали на перспективу. Ребров – долгосрочный тренер сборной и уже думает наперед. Хотя, у Реброва не очень-то большой выбор. У нас есть только три источника вызова игроков: легионеры, «Динамо» и «Шахтер».

– Кто из защитников, кроме Бескоровайного, близок к сборной?

– Только Бескоровайный и Сваток, я больше никого не вижу. Против Италии Сваток был одним из лучших игроков нашей сборной. Его сначала никто не рассматривал, а потом пригласили на ключевую игру, и человек не подвел. Нельзя после такой игры не приглашать футболиста. Если бы не травма, Ребров бы его точно вызвал. Вероятнее всего, вместо Таловерова. Я вообще не понимаю, чем Таловеров заслужил вызов в сборную. Ну и что, что он основной в ЛАСКе?

Ранее Олег Федорчук назвал условие, при котором Ярослав Ракицкий может вернуться в сборную Украины.