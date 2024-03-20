В Баварии прокомментировали возможное назначение Моуриньо главным тренером

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о возможности назначения Жозе Моуриньо главным тренером мюнхенской команды.

«Конечно, мы рассматриваем варианты со всеми тренерами, которые свободны. Жозе учит немецкий? Я не знаю!» — приводит слова Эберля Bild.

Напомним, Моуриньо пребывает без работы после увольнения из «Ромы» в середине января.

Также функционер мюнхенского клуба отметил, что не «Бавария» не собирается приглашать Юргена Клоппа, который летом покинет «Ливерпуль».

«Когда Клопп говорит, что у него заканчиваются силы, я знаю, что это значит. Мало кто может судить об этом лучше меня, потому что я прошел через это. Поэтому я не собираюсь ему звонить», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо.

На протяжении тренерской карьеры Юрген Клопп работал с «Айнтрахтом», «Майнцем», дортмундской «Боруссией», а в 2015 году возглавил английский «Ливерпуль».