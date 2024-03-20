Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Баварии прокомментировали возможное назначение Моуриньо главным тренером
Германия
20 марта 2024, 14:48 |
279
0

В Баварии прокомментировали возможное назначение Моуриньо главным тренером

Также мюнхенский клуб открестился от Клоппа

20 марта 2024, 14:48 |
279
0
В Баварии прокомментировали возможное назначение Моуриньо главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о возможности назначения Жозе Моуриньо главным тренером мюнхенской команды.

«Конечно, мы рассматриваем варианты со всеми тренерами, которые свободны. Жозе учит немецкий? Я не знаю!» — приводит слова Эберля Bild.

Напомним, Моуриньо пребывает без работы после увольнения из «Ромы» в середине января.

Также функционер мюнхенского клуба отметил, что не «Бавария» не собирается приглашать Юргена Клоппа, который летом покинет «Ливерпуль».

«Когда Клопп говорит, что у него заканчиваются силы, я знаю, что это значит. Мало кто может судить об этом лучше меня, потому что я прошел через это. Поэтому я не собираюсь ему звонить», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо.

На протяжении тренерской карьеры Юрген Клопп работал с «Айнтрахтом», «Майнцем», дортмундской «Боруссией», а в 2015 году возглавил английский «Ливерпуль».

По теме:
Наследие Юргена – это 8, 9 или 10? Какие трофеи Клопп выиграл с Ливерпулем
Два известных украинских тренера могут возглавить зарубежный клуб
В Колосе отреагировали на слухи о заинтересованности в услугах Григорчука
Бавария Жозе Моуриньо Макс Эберль Юрген Клопп назначение тренера
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины
Футбол | 20 марта 2024, 11:49 10
Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины
Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины

Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко подтвердили наличие травм

Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Футбол | 19 марта 2024, 18:40 4
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом

Андрей хочет отыграть решающие поединки против «Манчестер Сити»

Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Футбол | 20.03.2024, 08:42
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Футбол | 20.03.2024, 00:03
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
ФОТО. Правило офсайда могут изменить в 2025 году
Футбол | 20.03.2024, 13:45
ФОТО. Правило офсайда могут изменить в 2025 году
ФОТО. Правило офсайда могут изменить в 2025 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
19.03.2024, 08:05 4
Бокс
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
19.03.2024, 07:05 14
Футбол
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
19.03.2024, 09:31 5
Футбол
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
19.03.2024, 20:31 1
Теннис
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
18.03.2024, 13:45 5
Футбол
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 19
Теннис
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
18.03.2024, 14:43 1
Бокс
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
20.03.2024, 07:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем