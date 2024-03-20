Сыграет ли сын Шевченко? Составы на матч Северная Македония – Украина
Матч отбора к Евро-2024 U-19 начнется в 15:00
Сегодня, 20 марта, юношеская сборная Северной Македонии в городе Скопье в матче отбора к Евро-2024 U-19 примет сверстников из Украины. Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
Украинский нападающий английского «Уотфорда» Кристиан Шевченко, который является сыном легендарного Андрея Шевченко, начнет игру на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Северная Македония U-19: Якимов, Джеков, Столлилевски, Мельичи, Аризановски, Джорджевски, Зенделовски, Алии, Назифи, Каба, Каноски.
Запасные: Льюпче, Велков, Мухтари, Марковски, Данев, Нухия, Николовски, Серафимов.
Украина U-19: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Дрозд, Кревсун, Ващенко, Гаджиев, Тутеров, Пономаренко, Синчук.
Запасные: Кравец, Баденко, Ермачков, Стрюков, Шевченко, Маткевич, Дубровный, Гусев, Цуканов.
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