Сыграет ли сын Шевченко? Составы на матч Северная Македония – Украина

Сегодня, 20 марта, юношеская сборная Северной Македонии в городе Скопье в матче отбора к Евро-2024 U-19 примет сверстников из Украины. Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Украинский нападающий английского «Уотфорда» Кристиан Шевченко, который является сыном легендарного Андрея Шевченко, начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Северная Македония U-19: Якимов, Джеков, Столлилевски, Мельичи, Аризановски, Джорджевски, Зенделовски, Алии, Назифи, Каба, Каноски.

Запасные: Льюпче, Велков, Мухтари, Марковски, Данев, Нухия, Николовски, Серафимов.

Украина U-19: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Дрозд, Кревсун, Ващенко, Гаджиев, Тутеров, Пономаренко, Синчук.

Запасные: Кравец, Баденко, Ермачков, Стрюков, Шевченко, Маткевич, Дубровный, Гусев, Цуканов.