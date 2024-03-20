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  4. Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю
Англия
20 марта 2024, 14:24 |
977
1

Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю

О Владимире Шепелеве у Александра спрашивал Микель Артета

20 марта 2024, 14:24 |
977
1
Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал интересную историю времен выступлений за «Манчестер Сити»:

«Многие у меня спрашивали о молодых футболистах. Помню, еще когда я был в «Сити», мой второй или третий сезон, лет 6 уже прошло, у меня Микель Артета спрашивал о Владимире Шепелеве из «Динамо».

Всегда кто-то что-то спрашивает, но я не знаю, насколько далеко это все заходит. Знаешь, этот период от разговора до конкретики – очень большое расстояние. Бла-бла-бла очень много, но вот до конкретики, когда у тебя на столе уже лежит предложение – это очень большое расстояние».

В этом сезоне УПЛ Владимир Шепелев провел 13 матчей, отметившись 1 забитым мячом. Портал Tranafermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 2 миллиона евро.

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Владимир Шепелев Микель Артета Александр Зинченко Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Трендец
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ALKOSruLKA
ну, "питати" можна по-різному... аля, що то за незграба грає в ДК ? ...
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