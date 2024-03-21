Леся Цуренко – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Майами
21 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№40 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче второго раунда основы украинка сыграет против Грет Миннен из Бельгии (№79 WTA) Встреча состоится 2-м запуском на корте №3 после матча Александрова / Хромачева – Чань / Олмос. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, первый поединок украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA) или Юлии Путинцевой (№68 WTA).
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