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WTA
21 марта 2024, 12:34 |
339
0

Леся Цуренко – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Майами

21 марта 2024, 12:34 |
339
0
Леся Цуренко – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

21 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№40 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы украинка сыграет против Грет Миннен из Бельгии (№79 WTA) Встреча состоится 2-м запуском на корте №3 после матча Александрова / Хромачева – Чань / Олмос. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первый поединок украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA) или Юлии Путинцевой (№68 WTA).

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Грет Миннен Леся Цуренко WTA Майами смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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