Леся Цуренко – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№40 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы украинка сыграет против Грет Миннен из Бельгии (№79 WTA) Встреча состоится 2-м запуском на корте №3 после матча Александрова / Хромачева – Чань / Олмос. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первый поединок украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA) или Юлии Путинцевой (№68 WTA).

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