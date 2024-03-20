Днепр-1 в паузе чемпионата решил обойтись без спарринга

Вчера футболисты «Днепра-1» на своей загородной базе в Приднепровске возобновили тренировочный процесс.

Уже занимались в общей группе Владимир Танчик, Богдан Леднев и Олег Горин, которые покинули лазарет. Продолжает восстанавливаться после травмы один из лидеров днепрян – Александр Сваток.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер Юрий Максимов решил не проводить во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ спарринга. Возможно, на его решение повлияло то, что группа игроков находится не в расположении команды: в национальную сборную Украины вызваны Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк, а в молодежную – Яков Кинарейкин, Валентин Рубчинский, Олег Очеретько.

Сейчас «Днепр-1» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 39 очков и в поединке 22 тура сыграет в гостях с «Колосом».

Ранее экс-тренер днепрян Александр Кучер рассказал о ситуации с долгом.