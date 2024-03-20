Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 в паузе чемпионата решил обойтись без спарринга
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 13:59 |
178
0

Днепр-1 в паузе чемпионата решил обойтись без спарринга

Команда Юрия Максимова начала подготовку к «Колосу»

20 марта 2024, 13:59 |
178
0
Днепр-1 в паузе чемпионата решил обойтись без спарринга
СК Днепр-1

Вчера футболисты «Днепра-1» на своей загородной базе в Приднепровске возобновили тренировочный процесс.

Уже занимались в общей группе Владимир Танчик, Богдан Леднев и Олег Горин, которые покинули лазарет. Продолжает восстанавливаться после травмы один из лидеров днепрян – Александр Сваток.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер Юрий Максимов решил не проводить во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ спарринга. Возможно, на его решение повлияло то, что группа игроков находится не в расположении команды: в национальную сборную Украины вызваны Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк, а в молодежную – Яков Кинарейкин, Валентин Рубчинский, Олег Очеретько.

Сейчас «Днепр-1» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 39 очков и в поединке 22 тура сыграет в гостях с «Колосом».

Ранее экс-тренер днепрян Александр Кучер рассказал о ситуации с долгом.

По теме:
Игрок Динамо мог оказаться в Ман Сити? Зинченко поведал интересную историю
Ворскла начала подготовку к матчу с Динамо без шести игроков
В Колосе отреагировали на слухи о заинтересованности в услугах Григорчука
Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Юрий Максимов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Футбол | 19 марта 2024, 17:29 21
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»

Хавбеку не принципиально, под каким номером играть

Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Футбол | 20 марта 2024, 07:12 2
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет

Бельгийский вратарь выбыл до конца сезона

ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд
Теннис | 20.03.2024, 08:01
ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд
ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 20.03.2024, 02:07
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
ЛЕОНЕНКО: «Яремчук забил Реалу? И что теперь, жизнь удалась?»
Футбол | 20.03.2024, 13:17
ЛЕОНЕНКО: «Яремчук забил Реалу? И что теперь, жизнь удалась?»
ЛЕОНЕНКО: «Яремчук забил Реалу? И что теперь, жизнь удалась?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
19.03.2024, 09:27 12
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 19
Теннис
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
19.03.2024, 09:31 5
Футбол
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
19.03.2024, 12:35 4
Футбол
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
19.03.2024, 08:16 30
Теннис
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
19.03.2024, 18:51 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем