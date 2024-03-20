ФОТО. Правило офсайда могут изменить в 2025 году

Правило определения положения вне игры в футболе (офсайда) может измениться в 2025 году.

Как сообщает издание Marca, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) уже тестирует данное нововведение, которое предложил бывший тренер лондонского «Арсенала», а ныне руководитель отдела развития футбола в ФИФА Арсен Венгер.

По новым правилам офсайд будет засчитываться в том случае, если нападающий будет находиться впереди защитника всем телом, а не одной частью, как сейчас.

Тесты уже начали проводиться с ноября 2023 года в юношеских турнирах Швеции и Италии. IFAB закончит собирать информацию и анализировать нововведение не раньше февраля 2025 года.