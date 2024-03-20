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20 марта 2024, 13:45 | Обновлено 20 марта 2024, 13:50
1463
8

ФОТО. Правило офсайда могут изменить в 2025 году

Нововведение уже тестируют в юношеских турнирах Швеции и Италии

20 марта 2024, 13:45 | Обновлено 20 марта 2024, 13:50
1463
8
ФОТО. Правило офсайда могут изменить в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Правило определения положения вне игры в футболе (офсайда) может измениться в 2025 году.

Как сообщает издание Marca, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) уже тестирует данное нововведение, которое предложил бывший тренер лондонского «Арсенала», а ныне руководитель отдела развития футбола в ФИФА Арсен Венгер.

По новым правилам офсайд будет засчитываться в том случае, если нападающий будет находиться впереди защитника всем телом, а не одной частью, как сейчас.

Тесты уже начали проводиться с ноября 2023 года в юношеских турнирах Швеции и Италии. IFAB закончит собирать информацию и анализировать нововведение не раньше февраля 2025 года.

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офсайд (вне игры) правила футбола IFAB
Источник Marca
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Комментарии 8
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Fireball
Круто.  Много отличных забитых мячей станут голами.
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+1
pol-55
мали би для повного аналізу подати статистику.скільки та ВАР зафіксувала *весь корпус*чи там *пятка*поза грою.
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+1
Андрій Заліщук
ось це я підтримую, так буде краще, а то зараз трохи пальчиком вперед виперся і це уже рахується положення поза грою
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+1
bzzzzzz
с таким нововедение, тактика исскусственного офсайда умирает
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0
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ALKOSruLKA
Голів буде більше, а форварди тупо стоятимуть у воротарському майданчику....
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-1
inflicted
Шо це дасть?
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-2
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