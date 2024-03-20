Экс-футболист сборной Турции умер в 44 года

Бывший нападающий сборной Турции Эрсен Мартин ушел из жизни в возрасте 44 лет.

О смерти футболиста сообщила пресс-служба «Трабзонспора», за который футболист выступал в сезоне-2006/2007, выразив соболезнования родным и близким своего бывшего игрока. Известно, что последнюю неделю Эрсен находился в реанимации после разрыва аорты.

Добавим, что в своей карьере Мартин также защищал цвета немецкого «Нюрнберга», «Бешикташа», «Гезтепе», «Денизлиспора», «Анкараспора», «Трабзонспора», испанского «Рекреативо», «Сивасспора», «Манисаспора», «Касимпаши», «Генчлербирлиги» и «Эюпспора». В составе национальной команды форвард провел три матча (все – товарищеские), голами не отличился.