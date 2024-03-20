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Турция
20 марта 2024, 13:26 | Обновлено 20 марта 2024, 13:27
1306
0

Экс-футболист сборной Турции умер в 44 года

Последнюю неделю Эрсен Мартин находился в реанимации

20 марта 2024, 13:26 | Обновлено 20 марта 2024, 13:27
1306
0
Экс-футболист сборной Турции умер в 44 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрсен Мартин

Бывший нападающий сборной Турции Эрсен Мартин ушел из жизни в возрасте 44 лет.

О смерти футболиста сообщила пресс-служба «Трабзонспора», за который футболист выступал в сезоне-2006/2007, выразив соболезнования родным и близким своего бывшего игрока. Известно, что последнюю неделю Эрсен находился в реанимации после разрыва аорты.

Добавим, что в своей карьере Мартин также защищал цвета немецкого «Нюрнберга», «Бешикташа», «Гезтепе», «Денизлиспора», «Анкараспора», «Трабзонспора», испанского «Рекреативо», «Сивасспора», «Манисаспора», «Касимпаши», «Генчлербирлиги» и «Эюпспора». В составе национальной команды форвард провел три матча (все – товарищеские), голами не отличился.

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Источник ФК Трабзонспор
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