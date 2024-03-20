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  4. Не Ванат. Нападающим Динамо интересуются клубы АПЛ и Ла Лиги
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 13:06 |
935
1

Не Ванат. Нападающим Динамо интересуются клубы АПЛ и Ла Лиги

Матвей Пономаренко находится на радарах «Брентфорда» и «Севильи»

20 марта 2024, 13:06 |
935
1
Не Ванат. Нападающим Динамо интересуются клубы АПЛ и Ла Лиги
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Украинским нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко интересуются английский «Брентфорд» и испанская «Севилья», сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, за 18-летним футболистом также следят ведущие клубы чемпионата Польши.

Однако отмечается, что сейчас приоритетом самого игрока является получение игровой практики в составе взрослой команды «Динамо».

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Матвей Пономаренко провел на поле всего 2 минуты. В чемпионате U-19 на его счету 19 голов в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что игроком «Динамо» Демьяном Третьяком интересуются «Байер» и «Боруссия» Дортмунд.

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Матвей Пономаренко Брентфорд Севилья Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу
Источник Telegram
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Комментарии 1
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Если не уйдет, то может сгнить на лавке основы, тупые динамовские сердца из тренерского штаба не умеют играть в два нападающих.
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