Не Ванат. Нападающим Динамо интересуются клубы АПЛ и Ла Лиги
Матвей Пономаренко находится на радарах «Брентфорда» и «Севильи»
Украинским нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко интересуются английский «Брентфорд» и испанская «Севилья», сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, за 18-летним футболистом также следят ведущие клубы чемпионата Польши.
Однако отмечается, что сейчас приоритетом самого игрока является получение игровой практики в составе взрослой команды «Динамо».
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Матвей Пономаренко провел на поле всего 2 минуты. В чемпионате U-19 на его счету 19 голов в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что игроком «Динамо» Демьяном Третьяком интересуются «Байер» и «Боруссия» Дортмунд.
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