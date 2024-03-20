Не Ванат. Нападающим Динамо интересуются клубы АПЛ и Ла Лиги

Украинским нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко интересуются английский «Брентфорд» и испанская «Севилья», сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, за 18-летним футболистом также следят ведущие клубы чемпионата Польши.

Однако отмечается, что сейчас приоритетом самого игрока является получение игровой практики в составе взрослой команды «Динамо».

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Матвей Пономаренко провел на поле всего 2 минуты. В чемпионате U-19 на его счету 19 голов в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что игроком «Динамо» Демьяном Третьяком интересуются «Байер» и «Боруссия» Дортмунд.