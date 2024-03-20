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  4. ЛЕОНЕНКО: «Яремчук забил Реалу? И что теперь, жизнь удалась?»
Испания
20 марта 2024, 13:17 |
418
1

ЛЕОНЕНКО: «Яремчук забил Реалу? И что теперь, жизнь удалась?»

Бывший игрок «Динамо» раскритиковал нападающего «Валенсии»

20 марта 2024, 13:17 |
418
1
ЛЕОНЕНКО: «Яремчук забил Реалу? И что теперь, жизнь удалась?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал украинского нападающего испанской «Валенсии» Романа Яремчука.

– Ребров вызвал оптимальных форвардов?

– Ребров вызвал лучших на данный момент. У нас что, еще кто-то есть? Какая разница кого он вызвал, если играть все равно будет Довбик. Думаю, Ребров будет смотреть на физическое состояние, к тому же Довбык забил больше всех из наших нападающих. Во втором тайме ему на замену выйдет Сикан или Ванат.

– Почему не Яремчук?

– Потому что Яремчук слишком «много» забил за «Валенсию», про «Брюгге» я вообще промолчу. Его гол «Реалу»? Ну и что теперь, жизнь удалась? Он забил всего четыре гола за 23 матча. Я думаю, он сейчас вообще не нужен сборной, потому что полностью не готов. Он в «Валенсии» то болеет, то играет, то не играет, то не готов, то еще что-то. Яремчук в этом плане похож на Мудрика. Такое ощущение, что в «Валенсии» трактористы работают, раз подписали Яремчука после его провала в «Брюгге». В «Бенфике» он тоже ничего не показал, но в Португалии играть тяжелее, поэтому можно сделать скидку.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник Украинский футбол
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Leonkoz
Леоненко забив Темпу Шепетівка і що життя вдалося? Не публікуйте більше цього заздрісного типа.
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