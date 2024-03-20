Лунин высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге и привел пример Реала

«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании и уверенно идет к титулу, однако украинский вратарь Андрей Лунин считает, что не стоит сбрасывать со счетов «Барселону».

«Барселона» сейчас вторая, у них отставание восемь очков. С такой командой нужно держать концентрацию. Помню, в сезоне пандемии «Реал» был вторым с отставанием 8-9 очков и выиграл чемпионат. Есть спокойствие, но растрачивать преимущество не нужно».

«Еще будет матч в Мадриде с «Барселоной». Мышление в «Реале» такое: самое главное – трофей, хотя, конечно, приятно выигрывать у «Барсы» или «Атлетико», но чемпионат только против «Барселоны» не выигрывается».

«Конечно, дерби являются особенными матчами», – сказал Лунин.

Учитывая новую травму Тибо Куртуа, Лунин имеет шансы быть основным вратарем до конца сезона.