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  4. Лунин высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге и привел пример Реала
Испания
20 марта 2024, 12:31 |
602
0

Лунин высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге и привел пример Реала

Украинец оценил чемпионскую гонку в Ла Лиге

20 марта 2024, 12:31 |
602
0
Лунин высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге и привел пример Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании и уверенно идет к титулу, однако украинский вратарь Андрей Лунин считает, что не стоит сбрасывать со счетов «Барселону».

«Барселона» сейчас вторая, у них отставание восемь очков. С такой командой нужно держать концентрацию. Помню, в сезоне пандемии «Реал» был вторым с отставанием 8-9 очков и выиграл чемпионат. Есть спокойствие, но растрачивать преимущество не нужно».

«Еще будет матч в Мадриде с «Барселоной». Мышление в «Реале» такое: самое главное – трофей, хотя, конечно, приятно выигрывать у «Барсы» или «Атлетико», но чемпионат только против «Барселоны» не выигрывается».

«Конечно, дерби являются особенными матчами», – сказал Лунин.

Учитывая новую травму Тибо Куртуа, Лунин имеет шансы быть основным вратарем до конца сезона.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник ВЗбирна
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