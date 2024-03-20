В Колосе отреагировали на слухи о заинтересованности в услугах Григорчука

Ковалевский «Колос» выпустил официальное заявление с опровержением слухов о заинтересованности в услугах главного тренера одесского «Черноморца» Романа Григорчука:

«На днях в некоторых СМИ распространилась ложная информация о возможных перестановках в тренерском штабе нашей главной команды, в том числе о переговорах с кандидатами на должность главного тренера.

ФК «Колос» (Ковалевка) отмечает – клуб сделал свой выбор сознательно и руководство полностью доверяет нынешнему главному тренеру и тренерскому штабу команды.

Мы плодотворно работаем, чтобы сделать наш клуб сильнее и результат обязательно придет! Вместе к новым победам и Победе Украины!»

Сейчас «Колос» возглавляет Ярослав Вишняк, который работает с командой, начиная с ноября 2021 года.