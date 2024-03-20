Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Колосе отреагировали на слухи о заинтересованности в услугах Григорчука
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 12:03 | Обновлено 20 марта 2024, 12:08
623
0

В Колосе отреагировали на слухи о заинтересованности в услугах Григорчука

Руководство клуба полностью доверяет Ярославу Вишняку

20 марта 2024, 12:03 | Обновлено 20 марта 2024, 12:08
623
0
В Колосе отреагировали на слухи о заинтересованности в услугах Григорчука
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Ковалевский «Колос» выпустил официальное заявление с опровержением слухов о заинтересованности в услугах главного тренера одесского «Черноморца» Романа Григорчука:

«На днях в некоторых СМИ распространилась ложная информация о возможных перестановках в тренерском штабе нашей главной команды, в том числе о переговорах с кандидатами на должность главного тренера.

ФК «Колос» (Ковалевка) отмечает – клуб сделал свой выбор сознательно и руководство полностью доверяет нынешнему главному тренеру и тренерскому штабу команды.

Мы плодотворно работаем, чтобы сделать наш клуб сильнее и результат обязательно придет! Вместе к новым победам и Победе Украины!»

Сейчас «Колос» возглавляет Ярослав Вишняк, который работает с командой, начиная с ноября 2021 года.

По теме:
Два известных украинских тренера могут возглавить зарубежный клуб
Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал бывшего игрока лондонского Арсенала
Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса назначение тренера Украинская Премьер-лига Ярослав Вишняк Колос Ковалевка
Источник ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ты должен сказать да или нет. Бавария поставила своей звезде ультиматум
Футбол | 20 марта 2024, 08:11 3
Ты должен сказать да или нет. Бавария поставила своей звезде ультиматум
Ты должен сказать да или нет. Бавария поставила своей звезде ультиматум

Клуб требует ответ от Альфонсо Дэвиса

ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
Футбол | 19 марта 2024, 12:35 4
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика

17 марта лондонцы обыграли «Лестер» со счетом 4:2, Михаил отыграл 78 минут

Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Футбол | 19.03.2024, 18:51
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
ОФИЦИАЛЬНО. Главный конкурент Зинченко в Арсенале подписал новый контракт
Футбол | 20.03.2024, 11:35
ОФИЦИАЛЬНО. Главный конкурент Зинченко в Арсенале подписал новый контракт
ОФИЦИАЛЬНО. Главный конкурент Зинченко в Арсенале подписал новый контракт
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Футбол | 20.03.2024, 08:42
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
19.03.2024, 18:40 4
Футбол
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
19.03.2024, 12:38 7
Футбол
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
18.03.2024, 11:18
Бокс
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
19.03.2024, 07:05 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
18.03.2024, 14:43 1
Бокс
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
19.03.2024, 08:16 30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем