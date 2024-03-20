ОФИЦИАЛЬНО. Главный конкурент Зинченко в Арсенале подписал новый контракт
Томиясу получил от клуба новый договор
Клуб АПЛ «Арсенал» официально сообщил о новом контракте левого защитника Такехиро Томиясу, чей договор теперь истекает в середине 2026 года.
Игрок является конкурентом украинца Александра Зинченко. Контракт игрока сборной Украины с лондонским клубом тоже рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне у 25-летнего Томиясу во всех турнирах 20 матчей, 1 гол и 3 результативные передачи. У Зинченко в сезоне 29 матчей, 1 гол и 2 ассиста в 29 встречах.
Dedication. Determination. Tomiyasu ✍️ pic.twitter.com/2Q6kGZWNza— Arsenal (@Arsenal) March 20, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки заняли 1-е место в таблице потенциальных замен для обладателя ЛЧ
В фокусе следствия мог бы оказаться и Беккенбауэр, но легендарный Кайзер Франц скончался в январе…