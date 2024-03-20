Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Главный конкурент Зинченко в Арсенале подписал новый контракт
Англия
20 марта 2024, 11:35 |
305
0

ОФИЦИАЛЬНО. Главный конкурент Зинченко в Арсенале подписал новый контракт

Томиясу получил от клуба новый договор

20 марта 2024, 11:35 |
305
0
ОФИЦИАЛЬНО. Главный конкурент Зинченко в Арсенале подписал новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

Клуб АПЛ «Арсенал» официально сообщил о новом контракте левого защитника Такехиро Томиясу, чей договор теперь истекает в середине 2026 года.

Игрок является конкурентом украинца Александра Зинченко. Контракт игрока сборной Украины с лондонским клубом тоже рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне у 25-летнего Томиясу во всех турнирах 20 матчей, 1 гол и 3 результативные передачи. У Зинченко в сезоне 29 матчей, 1 гол и 2 ассиста в 29 встречах.

По теме:
Реал определился с судьбой двух вратарей. Что ждет Лунина и Кепу?
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал бывшего игрока лондонского Арсенала
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Арсенал Лондон Александр Зинченко Такехиро Томиясу продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предполагаемый посев в еврокубках. Каковы шансы Шахтера попасть в ЛЧ?
Футбол | 20 марта 2024, 06:30 8
Предполагаемый посев в еврокубках. Каковы шансы Шахтера попасть в ЛЧ?
Предполагаемый посев в еврокубках. Каковы шансы Шахтера попасть в ЛЧ?

Горняки заняли 1-е место в таблице потенциальных замен для обладателя ЛЧ

Летняя сказка. В Германии судят топ-чиновников, организовывавших ЧМ-2006
Футбол | 20 марта 2024, 10:10 0
Летняя сказка. В Германии судят топ-чиновников, организовывавших ЧМ-2006
Летняя сказка. В Германии судят топ-чиновников, организовывавших ЧМ-2006

В фокусе следствия мог бы оказаться и Беккенбауэр, но легендарный Кайзер Франц скончался в январе…

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
Футбол | 19.03.2024, 11:08
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Футбол | 20.03.2024, 08:42
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Футбол | 20.03.2024, 07:12
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
18.03.2024, 11:04 10
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
18.03.2024, 14:43 1
Бокс
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
19.03.2024, 09:31 5
Футбол
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
19.03.2024, 20:31 1
Теннис
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
20.03.2024, 00:03 5
Футбол
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
18.03.2024, 11:18
Бокс
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
20.03.2024, 02:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем