ОФИЦИАЛЬНО. Главный конкурент Зинченко в Арсенале подписал новый контракт

Клуб АПЛ «Арсенал» официально сообщил о новом контракте левого защитника Такехиро Томиясу, чей договор теперь истекает в середине 2026 года.

Игрок является конкурентом украинца Александра Зинченко. Контракт игрока сборной Украины с лондонским клубом тоже рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне у 25-летнего Томиясу во всех турнирах 20 матчей, 1 гол и 3 результативные передачи. У Зинченко в сезоне 29 матчей, 1 гол и 2 ассиста в 29 встречах.