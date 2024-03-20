Финал отбора Евро-2024. Сборная Украины U-19 сыграет первый матч
Команда попробует повторить успех сборной U-17
20 марта сборная Украины U-19 сыграет первый матч финального этапа отбора на Евро-2024. Соперником будет Северная Македония U-19, игра стартует в 15:00.
Еще двумя соперниками по группе являются Латвия U-19 (матч 23 марта) и Швейцария U-19 (матч 26 марта). Только победитель группы выйдет на чемпионат Европы. Недавно это удалось сделать сборной U-17.
Сейчас к команде U-19 под руководством Дмитрия Михайленко приковано внимание из-за форварда Кристиана Шевченко, сына легенды украинского футбола Андрея Шевченко. Не исключено, что президент УАФ приедет на игру, которая пройдет в Северной Македонии.
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