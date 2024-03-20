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  4. Барселона не ищет замену Хави. В клубе рассчитывают на другой вариант
Испания
20 марта 2024, 07:49 |
529
0

Барселона не ищет замену Хави. В клубе рассчитывают на другой вариант

Жоан Лапорта хочет убедить тренера остаться

20 марта 2024, 07:49 |
529
0
Барселона не ищет замену Хави. В клубе рассчитывают на другой вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

По информации испанских СМИ, у «Барселоны» есть 3-4 кандидата на пост главного тренера команды, однако клуб пока остановил все переговоры и ждет завершения сезона.

Сообщается, что президент клуба Жоан Лапорта все еще надеется оставить в команде Хави, который ранее заявил об уходе после завершения сезона. Но Лапорта хочет уговорить специалиста остаться, если он выиграет Лигу чемпионов или чемпионат Испании.

Президент убежден, что победные эмоции точно позволят изменить мнение Хави.

Кроме того, каталонский клуб пока не нашел ни одного топ-варианта, который был бы заметно лучше Хави, поэтому направил усилия на сохранение нынешней ситуации.

В четвертьфинале Лиги чемпионов команда сыграет с ПСЖ, а в чемпионате Испании идет второй с отставанием от «Реала» в восемь пунктов.

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Барселона Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
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