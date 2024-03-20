Лунин высказался о главном игроке Боснии: «Джеко не изучали»

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин перед матчем плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины 21 марта рассказал о том, что команда пока что не акцентировала внимание на форварде Эдине Джеко.

«Изучали ли Джеко? Нет, не изучали. Футбол – командная игра, уделяем внимание команде. Если брать Джеко, то его особо изучать не нужно. Ему 38 лет, его видели достаточно, все знают, что это сильный игрок в штрафной, где нужно быть с ним внимательным, не давать пространство и время».

«Все его сильные стороны прекрасно знают. У нас будет только один матч, нужно подготовиться и все решить», – сказал Лунин.

Джеко сейчас выступает за «Фенербахче». В составе сборной забил 65 голов в 133 матчах.