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  4. ВИДЕО. Георгий Судаков угадывает футболистов по их карьере
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 05:32 | Обновлено 20 марта 2024, 07:20
198
1

ВИДЕО. Георгий Судаков угадывает футболистов по их карьере

Смотрите видео, как полузащитник Шахтера справился с заданием

20 марта 2024, 05:32 | Обновлено 20 марта 2024, 07:20
198
1
ВИДЕО. Георгий Судаков угадывает футболистов по их карьере
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Хавбеку Шахтера Георгию Судакову предложили угадать футболистов по их карьере, связанной с донецким клубом.

Смотрите видео, как полузащитник справился с непростым заданием.

Были загаданы: Дуглас Коста, Фернандиньо, Дарио Срна, Алекс Тейшейра, Фред, Ян Лаштувка, Мариуш Левандовски, Чиприан Марика.

ВИДЕО. Георгий Судаков угадывает футболистов по их карьере

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Георгий Судаков Шахтер Донецк видео Дуглас Коста Фернандиньо Дарио Срна Алекс Тейшейра Фред Ян Лаштувка Мариуш Левандовски Чиприан Марика
Источник ФК Шахтер Донецк
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