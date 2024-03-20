Украина. Премьер лига20 марта 2024, 05:32 | Обновлено 20 марта 2024, 07:20
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ВИДЕО. Георгий Судаков угадывает футболистов по их карьере
Смотрите видео, как полузащитник Шахтера справился с заданием
20 марта 2024, 05:32 | Обновлено 20 марта 2024, 07:20
198
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Хавбеку Шахтера Георгию Судакову предложили угадать футболистов по их карьере, связанной с донецким клубом.
Смотрите видео, как полузащитник справился с непростым заданием.
Были загаданы: Дуглас Коста, Фернандиньо, Дарио Срна, Алекс Тейшейра, Фред, Ян Лаштувка, Мариуш Левандовски, Чиприан Марика.
ВИДЕО. Георгий Судаков угадывает футболистов по их карьере
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