Украина. Премьер лига20 марта 2024, 05:00 | Обновлено 20 марта 2024, 05:53
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ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали лучшие стадионы, на которых они играли
Среди вариантов в Украине: Донбасс Арена, Арена Львов, ОСК Металлист
20 марта 2024, 05:00 | Обновлено 20 марта 2024, 05:53
345
0
Футболисты донецкого Шахтера назвали лучшие стадионы, на которых они играли.
Среди названных вариантов в Украине: Донбасс Арена, Арена Львов, ОСК Металлист, Оболонь Арена, Ворскла.
Зарубежные стадионы: Уэмбли, Сантьяго Бернабеу, Драгау, Этихад, Энфилд, Маракана, Альянц Парк и другие.
ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали лучшие стадионы, на которых они играли
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