Футболисты донецкого Шахтера назвали лучшие стадионы, на которых они играли.

Среди названных вариантов в Украине: Донбасс Арена, Арена Львов, ОСК Металлист, Оболонь Арена, Ворскла.

Зарубежные стадионы: Уэмбли, Сантьяго Бернабеу, Драгау, Этихад, Энфилд, Маракана, Альянц Парк и другие.

ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали лучшие стадионы, на которых они играли