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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 05:00 | Обновлено 20 марта 2024, 05:53
345
0

ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали лучшие стадионы, на которых они играли

Среди вариантов в Украине: Донбасс Арена, Арена Львов, ОСК Металлист

20 марта 2024, 05:00 | Обновлено 20 марта 2024, 05:53
345
0
ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали лучшие стадионы, на которых они играли
Getty Images/Global Images Ukraine. Донбасс Арена

Футболисты донецкого Шахтера назвали лучшие стадионы, на которых они играли.

Среди названных вариантов в Украине: Донбасс Арена, Арена Львов, ОСК Металлист, Оболонь Арена, Ворскла.

Зарубежные стадионы: Уэмбли, Сантьяго Бернабеу, Драгау, Этихад, Энфилд, Маракана, Альянц Парк и другие.

ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали лучшие стадионы, на которых они играли

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Шахтер Донецк стадионы видео Донбасс Арена
Источник ФК Шахтер Донецк
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