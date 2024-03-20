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20 марта 2024, 06:40 | Обновлено 20 марта 2024, 06:45
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Золотая бутса. Гарри Кейн опережает Килиана Мбаппе. А где Эрлинг Холанд?

Форвард «Баварии» забил 31 гол, а у лидера ПСЖ в активе – 24 мяча

20 марта 2024, 06:40 | Обновлено 20 марта 2024, 06:45
626
0
Золотая бутса. Гарри Кейн опережает Килиана Мбаппе. А где Эрлинг Холанд?
Гарри Кейн и Килиан Мбаппе

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 31 гол (62 очка для рейтинга).

Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал хет-трик в матче с Монпелье (6:2) и вышел на вторую позицию (24 гола, 48 очков), опередив Лаутаро Мартинеса из «Интера» (23 мяча, 46 очков).

Норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона) забил 18 голов (36 очков) и делит 7–8 места.

Украинский форвард Артем Довбик из «Жироны» делит 24-е место, забив 14 мячей (28 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 20 марта 2024 года

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Еще один претендент. Довбиком заинтересовался именитый клуб из Германии
Золотая бутса Штутгарт Жирона Интер Милан Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Артем Довбик Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд Серу Гирасси
Источник Sport.ua
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