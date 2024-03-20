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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 01:47 | Обновлено 20 марта 2024, 02:00
35
0

ВИДЕО. Игроки Днепра-1 собрались на базе и возобновили тренировки

Тренировка от Юрия Максимова имела целью втянуть команду в рабочий ритм

20 марта 2024, 01:47 | Обновлено 20 марта 2024, 02:00
35
0
ВИДЕО. Игроки Днепра-1 собрались на базе и возобновили тренировки
СК Днепр-1

После нескольких выходных футболисты «Днепра-1» собрались на базе в Приднепровске и возобновили тренировку.

В отсутствие сборников в первом после паузы занятии принимали участие 15 игроков. Со всеми работали Богдан Леднев, Владимир Танчик и Олег Горин, которые восстанавливаются после травм.

Перед началом главный тренер Юрий Максимов с присущим ему чувством юмора поинтересовался делами подопечных и рассказал, как будет строиться тренировочный процесс в ближайшие дни.

Тренировка имела целью втянуть команду в рабочий ритм. После кросса спортклубовцы разошлись на несколько импровизированных кортов, где поиграли в теннисбол.

ВИДЕО. Игроки Днепра-1 собрались на базе и возобновили тренировки

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Днепр-1 фото видео тренировка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Максимов Богдан Леднев Владимир Танчик Олег Горин
Источник СК Днепр-1
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