После нескольких выходных футболисты «Днепра-1» собрались на базе в Приднепровске и возобновили тренировку.

В отсутствие сборников в первом после паузы занятии принимали участие 15 игроков. Со всеми работали Богдан Леднев, Владимир Танчик и Олег Горин, которые восстанавливаются после травм.

Перед началом главный тренер Юрий Максимов с присущим ему чувством юмора поинтересовался делами подопечных и рассказал, как будет строиться тренировочный процесс в ближайшие дни.

Тренировка имела целью втянуть команду в рабочий ритм. После кросса спортклубовцы разошлись на несколько импровизированных кортов, где поиграли в теннисбол.

ВИДЕО. Игроки Днепра-1 собрались на базе и возобновили тренировки