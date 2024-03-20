Другие новости20 марта 2024, 00:05 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
Важные события во всех видах спорта
20 марта 2024, 00:05 |
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В среду, 20 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
12:00 Ворскла (Ж) – Шахтер (Ж)
15:00 Северная Македония U-19 – Украина U-19
19:45 Хеккен (Ж) – ПСЖ (Ж)
22:00 Бранн (Ж) – Барселона (Ж)
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