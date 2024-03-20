ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта

В среду, 20 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Ворскла (Ж) – Шахтер (Ж)

1.19 – 6.50 – 9.40

15:00 Северная Македония U-19 – Украина U-19

4.15 – 3.64 – 1.78

19:45 Хеккен (Ж) – ПСЖ (Ж)

6.67 – 4.55 – 1.41

22:00 Бранн (Ж) – Барселона (Ж)

50.00 – 11.00 – 1.03