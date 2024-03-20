Врач жестко раскритиковал Шахтер за контракт с «гомеопатической пустышкой»

19 марта немецкая торговая марка «Траумель» стала официальным партнером футбольного клуба «Шахтер».

«Шахтер» будет популяризировать «Траумель», представляя торговую марку как во время домашних матчей «горняков», так и в социальных сетях.

Компании-партнеры приняли решение, что 1 миллион гривен из суммы контракта будут использованы на реабилитацию детей, пострадавших в результате войны в Украине.

Однако бывшему работнику медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрию Бабелюку явно не понравилось такое сотрудничество:

«ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО.

«Шахтер» и гомеопатическая пустышка стали ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ и теперь этот мусор будут совать на всех клубных платформах.

Это, конечно, un-fucking-believable! Препарат, который является абсолютным мемом в мире медицины, лидером всех псевдонаучных и пустых методов лечения становится партнером наиболее успешного клуба Украины.

Какой же кринж. В пресс-релизе стороны еще позволяют себе описывать какие-то показания к применению, эффективность при травмах и другую ахинею.

Еще раз: Траумель, как и все остальные препараты фирмы Heel, абсолютно неэффективны. Это гомеопатия! Никакие адекватные научные исследования не доказали какого-либо эффекта этой группы «препаратов» на организм человека.

Я понимаю, что спонсорские деньги не пахнут и бизнесы следует поддерживать, но хуже всего когда это делается за счет манипуляций с ВСУ, а также продвижением мифической помощи средствами, не имеющими никакой эффективности.

Вы подумали, сколько людей пойдет в аптеку покупать это фуфло после такой новости? Вы подумали, сколько военных будет просить у волонтеров траумель вместо действенных препаратов? То то же.. Противно. Необдуманно. Некомпетентно.

Все сознание медицинского коммьюнити годами борется против продвижения, использования и выписки пустышек, чтобы у людей был доступ к эффективному лечению и они не тратили деньги на неэффективные лекарства. На деле же мы после стольких лет борьбы с мифами видим такие позорные шаги от чрезвычайно серьезной организации, как ФК «Шахтер».

Невероятный фак-ап», – написал Бабелюк.